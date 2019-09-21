Происшествия
REGNUMДевять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины. По данным украинской полиции, столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Телепрограмма вчера в 19:57
Теннис
Медведев сыграет с Чоричем в финале турнира в Санкт-Петербурге
В финале турнира россиянин сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.
Советский спорт 11:23
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
Life.ru вчера в 12:09
Экономика
ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России
Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 19 сентября в 07:00
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
Политика
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского
Вашингтон подтвердил информацию, ранее распространённую украинскими СМИ, о том, что встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского пройдёт 25 сентября.
News.ru 06:28
Культура
В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК 17:28
Музыка
Резник назвал Пугачеву «площадной певицей»
Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.
ФАН 05:16
Футбол
«Витесс» Слуцкого одолел «Фортуну», дважды уступая по ходу матча
ProstoProSport 16:37
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Происшествия
Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru 16:27
Гаджеты
Будущее digital-индустрии из презентации Apple
Ореанда-Новости 19 сентября в 12:34
Происшествия
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.
РИА Новости 13:09
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Политика
Слуцкий сравнил с шантажом отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ
Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление об отказе делегации Украины от участия в сессии ПАСЕ выглядит как попытка шантажа.
Журналистская правда 08:41
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Напомним, в первой волне процессоров AMD Ryzen 3000 этой модели не было — список начинался с 6-ядерного процессора Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов.
iXBT.com 19 сентября в 13:03
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом мира по боксу
Дагестанский боксер принес сборной России золотую медаль в весе до 91кг. Победным для Гаджимагомедовп стал чемпионат мира в Екатеринбурге.
Mirmol.ru 15:31
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Футбол
«Крылья Советов» спаслись от поражения в матче в Грозном
В Грозном закончился матч 10-го тура чемпионата России по футболу между местным "Ахматом" и "Крыльями Советов".
ТРК Губерния 09:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 01:37
Наука
Ученые выпустили 5 тысяч генетически модифицированных комаров
Ученые выпустили 5 тысяч генетически модифицированных комаров на западе Буркина-Фасо в дикую природу в попытке сдержать распространение малярии.
Радио Маяк 18 сентября в 10:34
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.
Чемпионат 15:10
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Игры
Многопользовательскую игру Stalker Online выпустят до конца 2019 года
Релиз игры запланирован до конца 2019 года, но пока у всех желающих есть возможность заполнить анкету, чтобы принять участие в бета-тестах игры.
В городе R 10:10
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12