В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины. По данным украинской полиции, столкнулись маршрутка и грузовой автомобиль.

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

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