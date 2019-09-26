Происшествия
ИзвестияДевять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Пожар начался в нежилом помещении хостела, дым распространился на верхние этажи. Все постояльца были оперативно эвакуированы. 25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловскогo кремля на востоке Москвы.
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Четыре человека пострадали и 15 спасены при пожаре в одном из зданий Измайловского кремля
Агентство Москвавчера в 21:20
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
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Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
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По мнению администрации, льготы по налогу на прибыль позволят повысить инвестиционную привлекательность томской ОЭЗ как для действующих, так и для потенциальных резидентов.
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Хоккеисты «Динамо» подарили Квяту именной свитер команды
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Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
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Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
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Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
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Футбол
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33