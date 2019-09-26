Пожар начался в нежилом помещении хостела, дым распространился на верхние этажи. Все постояльца были оперативно эвакуированы. 25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловскогo кремля на востоке Москвы.

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Политика США выделят дополнительную гумпомощь Венесуэле Соединённые Штаты выделят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле в размере около $119 млн.

Политика Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.

Экономика Опубликован проект бюджета России до 2022 года Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Кино Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада» В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.

Авто В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.

Космос 24 сентября к земле приблизится крупный астероид По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.

Политика Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Происшествия В Челябинске оцепили военный городок из-за подозрительной находки В Челябинске силовики оцепили военный городок при авиабазе Шагол. Об этом в соцсетях пишут очевидцы.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Политика Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.

Экономика Резиденты томской ОЭЗ получили льготы по налогу на прибыль По мнению администрации, льготы по налогу на прибыль позволят повысить инвестиционную привлекательность томской ОЭЗ как для действующих, так и для потенциальных резидентов.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Политика Украине предложили способ заработать на «плохой России» Экс-глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев должен воспользоваться рынками сбыта и возможностью осуществлять транзит, которые предлагает «плохая Россия».

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.

Политика Клинтон обвинила Трампа в предательстве США Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.

Экономика Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.