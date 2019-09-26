Происшествия

ИзвестияИзвестияДевять человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Пожар начался в нежилом помещении хостела, дым распространился на верхние этажи. Все постояльца были оперативно эвакуированы. 25 сентября четыре человека пострадали при пожаре, который возник в одном из зданий на территории Измайловскогo кремля на востоке Москвы.
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СМИ: Число пострадавших при пожаре в московском хостеле увеличилось до 9

Вечерняя Москва00:34

Четыре человека пострадали и 15 спасены при пожаре в одном из зданий Измайловского кремля

Агентство Москвавчера в 21:20

В Москве загорелся хостел «Петр I»

РБКвчера в 21:53

Пожар произошел на территории Измайловского кремля в Москве

Москва 24вчера в 21:21

В Москве 15 человек спасли от пожара на территории Измайловского кремля

РИА Новостивчера в 22:19

Источник: четверо пострадали при пожаре на территории Измайловского кремля в Москве

ТАССвчера в 21:00

Видео с места пожара в хостеле на востоке Москвы

РЕН ТВвчера в 21:09
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:41, Вашингтон
Политика

США выделят дополнительную гумпомощь Венесуэле

Соединённые Штаты выделят дополнительную гуманитарную помощь Венесуэле в размере около $119 млн.
RT на русском 00:29
Политика

Путин обсудит с членами правительства рост доходов населения

Президент России Владимир Путин в среду, 25 сентября, обсудит с членами правительства дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения.
Известия 24 сентября в 08:27
Экономика

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
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«Трактор» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:6

Znak.com вчера в 12:39
Армия и оружие

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии

Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.
ТВ Центр вчера в 02:22
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Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Кино

Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»

В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма вчера в 02:11
Происшествия

Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле

РИА Новости вчера в 13:14
Авто

В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили 23 сентября в 12:19
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон сбросила 45 килограммов после родов

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов за полгода после рождения третьего ребенка.
ИА InterMedia вчера в 05:03
Космос

24 сентября к земле приблизится крупный астероид

По сообщениям Национального управления NASA, 24 сентября к Земле приблизится крупный астероид.
Первый областной 24 сентября в 08:13
Политика

Пушков прокомментировал отказ НАТО ввести мораторий на РСМД

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Российская газета вчера в 21:39
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

В Челябинске оцепили военный городок из-за подозрительной находки

В Челябинске силовики оцепили военный городок при авиабазе Шагол. Об этом в соцсетях пишут очевидцы.
REGNUM вчера в 13:31
Общество

МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 24 сентября в 16:51
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
Рамблер вчера в 16:26
Экономика

Резиденты томской ОЭЗ получили льготы по налогу на прибыль

По мнению администрации, льготы по налогу на прибыль позволят повысить инвестиционную привлекательность томской ОЭЗ как для действующих, так и для потенциальных резидентов.
vtomske.ru вчера в 23:58
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Политика

Украине предложили способ заработать на «плохой России»

Экс-глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев должен воспользоваться рынками сбыта и возможностью осуществлять транзит, которые предлагает «плохая Россия».
iReactor 24 сентября в 23:47
Автоспорт

Хоккеисты «Динамо» подарили Квяту именной свитер команды

RT на русском вчера в 16:31
Политика

Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине

Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Политика

Клинтон обвинила Трампа в предательстве США

Бывшая глава Госдепартамента и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве.
РИА Новости вчера в 13:25
Экономика

Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом

Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM вчера в 05:01
Футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
Как работают Яндекс.Новости?
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