Политика
РБКДевять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову. Об этом РБК сообщил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
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Футбол
«Спартак» объявил об уходе Шишкина, Дьякова и еще 7 игроков
Шишкин провел в этом сезоне ФНЛ 20 матчей, забив один гол. Дьяков сыграл в текущем сезоне два матча, отметившись одним забитым мячом.
Бомбардир.ру 11:22
Происшествия
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
В сирийском городе Кобани на маршруте следования патруля российской военной полиции взорвалась самодельная бомба, сообщил Центр примирения.
РИА Новости 09:57
Футбол
Месси покинул топ-10 самых дорогих игроков ведущих лиг Европы
CIES в понедельник опубликовал обновленный рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы.
РИА Новости вчера в 09:19
Происшествия
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова
RT на русском 09:55
Общество
В Ленобласти выпал град с «голубиное яйцо»
Отмечается, что осадки начались около пяти часов у деревни Истинка. Со слов свидетелей, размер града был с "голубиное яйцо".
Neva.Today 10:58
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском 08:56
Происшествия
Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов.
News.ru 10:15
Происшествия
В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру и МВД по ДТП Ефремова
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв направил обращения генпрокурору Игорю Краснову и главе МВД Владимиру Колокольцеву по ситуации с аварией при участии актера Михаила Ефремова, в которой погиб человек.
Rambler News Service 10:18
Культура
Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони
В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособий по безработице на три месяца
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить выплаты пособий по безработице на три месяца, до 1 октября, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 13:16
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Шоу-бизнес
Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием Ефремова
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смертельное ДТП с участием известного актёра Михаила Ефремова.
Евро-футбол.ру 10:21
Политика
США предрекли глубокую депрессию при победе Байдена на выборах
CNN / Globallookpress При победе на грядущих президентских выборах наиболее вероятного кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена, экономика США может оказаться в глубокой депрессии.
РЕН ТВ 08:33
Путешествия
Крым начнет принимать туристов из других регионов с 1 июля
Ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 09:04
Энергетика
Газпром отказал Белоруссии в снижении цены на газ
Напомним, что глава Минэнерго Белоруссии направил в Газпром письмо с предложением снизить цену на российский газ.
REGNUM вчера в 12:50
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Общество
Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию
В Москве разрешили почти все, что было до пандемии Столичный мэр Сергей Собянин своим указом отменил основные ограничения, введенные в столице из-за пандемии коронавируса — режим домашней самоизоляции для граждан и цифровые пропуска на передвижение любым транспортом.
Коммерсантъ вчера в 09:06
Общество
В Удмуртии с 15 июня снимут карантин для приезжих
"Глава Удмуртии: с 15 июня будет снят карантин для тех, кто приехал в Удмуртию из других регионов, а также будут снимать внутренние посты (КПП)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:39
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Футбол
В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество
Вход на Елагин остров может стать платным — если Роспотребнадзор разрешит его открыть
Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова может сделать платным вход на Елагин остров.
Фонтанка.Ру 11:27
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Культура
Сериал «Содержанки» покажет британское телевидение
Аргументы и Факты 07:18