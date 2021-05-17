Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король заявил, что с большой долей вероятности в ходе демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации НАТО отрабатываются варианты нанесения ударов по Белоруссии и РФ.
Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть правление из-за отношений с сотрудницей корпорации, которые посчитал неподобающими, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.