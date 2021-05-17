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Девять из десяти россиян сталкивались с мошенническими звонками

Девять из десяти россиян сталкивались с телефонными мошенниками. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data, которое есть у «Известий».В источнике
Известия

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Аналитики назвали долю сталкивавшихся с телефонным мошенничеством россиян

Online47.ru23:10

Девять из десяти россиян сталкивались с мошенническими звонками

Известия22:28
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Интересное

В Минске не исключили, что НАТО отрабатывает нанесение авиаударов по Белоруссии и России

Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король заявил, что с большой долей вероятности в ходе демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации НАТО отрабатываются варианты нанесения ударов по Белоруссии и РФ.
ТАССвчера в 14:19

WSJ: в Microsoft хотели ухода Гейтса из-за отношений с подчиненной

Совет директоров Microsoft в 2020 году решил, что Билл Гейтс должен покинуть правление из-за отношений с сотрудницей корпорации, которые посчитал неподобающими, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РИА Новости20:37

«Ъ»: в Минсельхозе заявили о риске роста цен на сахар

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.
РИА Новости22:22