Руководство фонда NED рассказало пранкерам о работе на российском направлении

Руководство американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) рассказало пранкерам Вовану и Лексусу, общавшимся с ним от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника, о работе на российском направлении.