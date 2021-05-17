Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Девять из десяти россиян сталкивались с телефонными мошенниками

Девять из десяти жителей России сталкивались с телефонными мошенниками, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Tinkoff Data.В источнике
Live24
Телеканал 360°
Известия
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Аналитики назвали долю сталкивавшихся с телефонным мошенничеством россиян

Online47.ru23:10

Более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников

ИКС04:22

Почти каждый россиянин сталкивался с телефонными мошенниками

Телеканал 360°03:26

Мошенники успели обзвонить 90% россиян, но доверия к ним стало меньше

Комсомольская правда01:03

Девять из десяти россиян сталкивались с телефонными мошенниками

Live2400:40

Девять из десяти жителей России сталкивались с телефонными мошенниками

Новые Ведомости07:24
Интересное

Руководство фонда NED рассказало пранкерам о работе на российском направлении

Руководство американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) рассказало пранкерам Вовану и Лексусу, общавшимся с ним от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника, о работе на российском направлении.
RT на русском04:39

Сбербанк спрогнозировал рост ключевой ставки в июне до 5,25% годовых

Банк России в июне увеличит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25% годовых, еще одно повышение на 0,25 процентного пункта может произойти в июле, прогнозируют эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка.
ПРАЙМ06:40

ОПЗЖ обратилась к ЕС и G7 с резкой критикой Киева за разжигание войны

С заявлением, в котором заявляется, что киевские власти пытаются устроить «травлю инакомыслия» для подавления конкурентов обратились к европейским лидерам, послам «Большой семерки» и руководству международных организаций обратилась украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), заявил 17 мая в своем Telegram-канале член партии Ренат Кузьмин.
ИА Красная Весна07:34

Бывшего гендиректора центра Хруничева приговорили к пяти годам колонии

Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Александра Селиверстова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет.
РБК07:24

Фанаты «Ротора» обратились к главе РФС по поводу матча «Уфа» — «Арсенал»

Болельщики волгоградского «Ротора» обратились к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову по поводу ситуации с переносом матча 30-го тура между «Уфой» и тульским «Арсеналом».
RT на русском17:41