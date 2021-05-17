Руководство американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) рассказало пранкерам Вовану и Лексусу, общавшимся с ним от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника, о работе на российском направлении.
Банк России в июне увеличит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25% годовых, еще одно повышение на 0,25 процентного пункта может произойти в июле, прогнозируют эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка.
С заявлением, в котором заявляется, что киевские власти пытаются устроить «травлю инакомыслия» для подавления конкурентов обратились к европейским лидерам, послам «Большой семерки» и руководству международных организаций обратилась украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), заявил 17 мая в своем Telegram-канале член партии Ренат Кузьмин.
Суд признал виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) бывшего гендиректора Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Александра Селиверстова и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет.