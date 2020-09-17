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РБК
РБК

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и "Центр коммунального сервиса") областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.В источнике
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РИА Новости

Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу

РИА Новостивчера в 06:59
Европейско-Азиатские новости

«Мусорные» операторы Челябинской области оказались под угрозой разорения

Европейско-Азиатские новостивчера в 09:17
Ведомости

РЭО предупредил о риске остановки деятельности девяти мусорных операторов

Ведомостивчера в 07:23
Накануне.Ru

В Челябинской области два «мусорных» регоператора могут приостановить работу

Накануне.Ruвчера в 07:16
Lenta.ru

Ответственные за мусор в России оказались на грани краха

Lenta.ruвчера в 10:03
Аргументы недели

Девять операторов по обращению с отходами могут остановить работу в пяти регионах

Аргументы неделивчера в 05:40
РБК

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

РБКвчера в 05:00

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС Наука 20:39

Защитник «Зенита» Ракицкий пропустит игры с «Уралом» и «Уфой»

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий пропустит матчи 8 и 9 тура чемпионата России по футболу с «Уралом» (19 сентября) и «Уфой» (26 сентября), сообщает «Спорт-Экспресс» 17 сентября.
Московский Комсомолец17:06

В мире зарегистрировали более 30 млн случаев заражения коронавирусом

Балтимор, США, 18 сентября 2020, 02:05 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 30 млн, следует из опубликованных 17 сентября данных университета Джонса Хопкинса (США), который ведёт сбор медицинской статистики по странам.
REGNUM19:05

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Главный санитарный врач США призвал носить маски и после пандемии

Главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс заявил, что ношение масок и измерение температуры при входе в здания необходимо продолжить и после пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Аргументы и Факты20:06

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Киев согласился включить формулу Штайнмайера в закон о Донбассе

В декабре на саммите «нормандской четверки» в Париже был достигнут ряд договоренностей, в том числе об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, закреплении в законодательстве формулы Штайнмайера, определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе и проведение местных выборов в Донбассе.
Известия17:31
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В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта.
RT на русскомвчера в 15:07