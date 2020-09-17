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РБК
РБК

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Например, власти Чувашии изменили норматив накопления отходов, из-за чего снизился размер платежа за вывоз мусора, что привело к риску приостановки деятельности компании «МВК Экоцентр», пояснил представитель РЭО.В источнике
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РБК

Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и "Центр коммунального сервиса") областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
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