Общество
Peterburg2.ruДевять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за сутки
601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили за минувшие сутки в России, сообщают в оперативном штабе. Лидерство по количеству заболевших удерживает Москва: за день их стало на 448 человек больше.
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За сутки в Петербурге и области выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
Gazeta.SPb03 апреля в 04:11
Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за сутки
Peterburg2.ru03 апреля в 03:38
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Общество
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Стало известно содержание послания Елизаветы II к нации
Королева Великобритании Елизавета II в рамках своего обращения к нации уделит внимание самодисциплине в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
В Петербурге третий человек умер от коронавируса
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончался третий человек.
Общество
Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Общество
В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек Следственные органы СКР в Рязанской области сейчас допрашивают местного жителя Антона Франчикова, который вечером в субботу застрелил из охотничьего ружья пять человек в подъезде своего дома в поселке Елатьма.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Политика
Около 26 тыс. россиян за рубежом заполнили форму на получение помощи
Министр отметил, что сведения, оставленные гражданами в форме, проверяются автоматически.
Финансы
Доллар упадет: прогноз курса валют на неделю
Из-за роста цен на нефть американская валюта снижалась на прошлой неделе.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы
В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Общество
Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
Шоу-бизнес
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство
Американская актриса и певица Селена Гомес рассказала, что ей диагностировали биполярное расстройство.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика практически остановилась.
Экономика
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются.
Авто
В Сети появились первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Недавно стало известно, что автомобиль выйдет в свет, и он будет премиальным, построенным на базе Aurus Senat.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Политика
Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом
Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Транспорт
РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью
Москва, 5 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград отменили в ОАО «Российские железные дороги», сообщили 5 апреля в пресс-службе холдинга.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Кино
Сценаристом «Человека-муравья 3» станет автор «Рика и Морти»
По данным источников, контракт был подписан в первые дни после приостановки кинопроизводств Голливуда из-за коронавируса нового типа, на данный момент Лавнесс уже приступил к работе.
Общество
На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне
Общество
Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой
Команда сайта «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» провела опрос на тему первой проведённой на самоизоляции недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.