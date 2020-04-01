601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили за минувшие сутки в России, сообщают в оперативном штабе. Лидерство по количеству заболевших удерживает Москва: за день их стало на 448 человек больше.

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Петербурге за сутки

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