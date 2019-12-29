Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

По словам Морозовой, ДНР готова выдать Киеву 55 человек, Украина намерена вернуть 87 удерживаемых лиц. Точное число освобожденных будет названо по итогам верификации, отмечает Газета.ru. Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.
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В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Национальная служба новостей07:31

Две пленные девушки из списка Киева решили остаться в ДНР

Московский Комсомолец06:56

Два человека отказались участвовать в обмене пленными и остались в ДНР

Известия07:27

«Всех установленных на всех установленных». Киев и непризнанные республики Донбасса меняются пленными. Главное

Новая газета06:22

Девять человек отказались возвращаться в ЛНР по обмену

Интерфакс06:44

Около 20 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Lenta.ru05:02

Двадцать донбассовцев захотели остаться на украинской территории

News.ru04:39
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Единоборства

Исмаилов считает Александра Емельяненко лучше его брата Федора

Газета.Ru 09:25
Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Газета.Ru 08:46
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Политика

Бывший украинский пленный зарабатывает себе медаль от Зеленского

На видео попало «выступление» одного из освобожденных пленных, который начал расхваливать Зеленского, который якобы его освободил.
Новостной фронт 07:58
Происшествия

В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Газета.Ru 07:48
Политика

В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»

С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Lenta.ru вчера в 23:41
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
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Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Культура

Умер народный артист Константин Юченков

Газета.Ru 07:03
Общество

«Беркутовцы» вышли на свободу в Киеве

Поздним вечером 28 декабря Янишевский, Аброськин, Зинченко, Маринченко и Тамтура (двое последних находились под домашним арестом) вышли на свободу.
Военное обозрение 03:41
Происшествия

В Иркутской области два ребенка погибли в результате пожара

В селе Хомутово в Иркутской области два ребенка погибли из-за пожара в частном двухквартирном доме.
РБК 02:35
Экономика

Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев

Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
РИА Новости 00:00
Политика

Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

Президент РФ Владимир Путин романтически влюблен в культуру и историю Германии, испытывает симпатию к этой стране, рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
РИА Новости 08:21
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
Общество

В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель

Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Радио Комсомольская правда 06:42
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 05:38
Авто

Саши, Серёжи и Лены: как имя влияет на выбор автомобиля

Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
Picsnews.net 06:45
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 04:43
Футбол

«Наполи» и «Ювентус» хотят совершить обмен защитниками

ГЛАС.RU 08:00
Экономика

Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
ПолитРоссия вчера в 07:28
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Происшествия

Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии

На 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал в кювет рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга.
Российская газета 03:18
Шоу-бизнес

Глюк’оZа поделилась «беременным» фото у ёлки

Фанаты уверены, что певица ждёт ребёнка. Глюк'оZа (она же Наталья Ионова) спровоцировала слухи о том, что ждёт третьего ребёнка.
7Дней.ру 06:30
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
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Игры

В Digital Foundry рассказали о преимуществах SSD для будущих консолей

Именно скоростные SSD могут использоваться в качестве виртуальной ОЗУ. Отметим, что такую технологию AMD показывала в 2017 году.
Игромания.ру 03:54
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Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Известия вчера в 22:33
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия 27 декабря в 17:25
Технологии

Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ

Разработка мобильного платёжного приложения Mir Pay ведётся только на платформе Android.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:16
Армия и оружие

Минобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки

Коммерсантъ 07:11
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