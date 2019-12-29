Политика
Национальная служба новостейВ Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
По словам Морозовой, ДНР готова выдать Киеву 55 человек, Украина намерена вернуть 87 удерживаемых лиц. Точное число освобожденных будет названо по итогам верификации, отмечает Газета.ru. Обмен пленными между Украиной и Донбассом начался в 12:00 (мск) в рамках выполнения Минских соглашений.
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Политика
Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
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При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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Со времени предыдущего глобального финансового кризиса прошло больше десяти лет и экономисты предупреждают: новый уже на пороге.
Политика
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Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube
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Проанализировав результаты продаж автомобилей в 2019 году, агрегатор Аutospot.ru составил список имен клиентов, сделавших свой выбор на машине той или иной марки.
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Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.
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Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику
«Стремясь стимулировать энергетические компании к увеличению геологоразведочной и добывающей деятельности в Арктике, Кремль в октябре объявил о снижении налогов», – напоминают журналисты американского издания.
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Происшествия
Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии
На 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал в кювет рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга.
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Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
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Именно скоростные SSD могут использоваться в качестве виртуальной ОЗУ. Отметим, что такую технологию AMD показывала в 2017 году.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
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Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
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