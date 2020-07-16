Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды. В сообщении не уточняется, сколько среди них игроков.
Читать в источнике
Комментировать102
с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение
, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».
Коммерсантъ09:34

Подробнее о событии

«Сочи» не сыграет с «Тамбовом». В клубе 9 случаев заражения коронавирусом

Sport.ru09:00

«Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления игрокам и сотрудникам «Сочи», которые заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс11:59

Футболисты «Сочи» погуляли по Нижнему Новгороду перед получением положительных тестов на COVID-19

Матч ТВ10:47

«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

РИА Новости08:39

Спортивный директор «Тамбова»: «Сочи» уже прилетел, анализы пришли потом. Матч отменён

Чемпионат09:00

Директор «Тамбова»: «Игроки „Сочи“ прилетели вчера. Через час или два улетят обратно»

Sports.ru09:50

В «Сочи» — жесткая эпидемия коронавируса: 9 футболистов заражены, матч с «Тамбовом» отменен

Sport24.ru09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
642
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
126
Происшествия

Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске

РИА Новости 09:12
32
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
46
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
1,1K
Общество

В Москве начались задержания участников акции в защиту фигурантов «Нового величия»

В Москве полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Ведомости 11:56
Армия и оружие

Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»

Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
ИнфоШОС 10:27
5
Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
36
Общество

ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»

Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com вчера в 09:11
426
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
7
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
830
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
23
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
18
Общество

Источник: гражданин Чехии, с которым общался Сафронов, работает в спецслужбах

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.
ТАСС 11:50
Общество

Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных

Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
22
Политика

Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19

Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
824
Армия и оружие

Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня 01:49
1,3K
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
101
Авто

Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz

Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров.
Коммерсантъ 14 июля в 23:00
3
Общество

Бывший российский губернатор купил коттедж стоимостью в 30 своих годовых зарплат

Бывший курганский губернатор Олег Богомолов в 2014 году купил коттедж с земельным участком в Москве, стоимость недвижимости оценивается в 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 11:01
3
Происшествия

Вице-мэра Томска задержали по подозрению в получении крупной взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам задержали по подозрению в получении взятки.
Вести.Ru 05:26
114
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
3,2K
Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
156
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
164
Политика

Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц

Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
180
Кино

«Цой» Алексея Учителя выйдет в прокат 27 августа

NewInform 10:15
1
Происшествия

ВСУ ранили двух мирных жителей ДНР

Донецк, 16 июля 2020, 18:20 — REGNUM Ранения получили два жителя посёлка шахты «Трудовская» (ДНР) в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщает 16 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 11:20
1
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала российских артистов обезьянами

Молодых артистов нового поколения Маша Распутина называет обезьянами, которые даже не умеют петь.
Bimru.ru 10:26
12
Происшествия

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
192
Политика

МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году - туманны и противоречивы.
Газета.Ru 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное