Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды. В сообщении не уточняется, сколько среди них игроков.
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение
, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».
Коммерсантъ09:34

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