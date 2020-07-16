Коронавирус
КоммерсантъДевять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды. В сообщении не уточняется, сколько среди них игроков.
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».Коммерсантъ09:34
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