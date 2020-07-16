с чего всё началось

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды. В сообщении не уточняется, сколько среди них игроков.

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно. 3

Политика В Германии назвали причину иска Нидерландов к России в ЕСПЧ по делу MH17 В Германии озадачились подачей иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу о крушении МН17 в Донбассе при том, что в горячей фазе идет судебное разбирательство о причинах крушения и поиску виновных трагедии 2014 года. 12

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 13

Политика Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. 1

Происшествия На Украине сымитировали убийство заммэра Черкасс Украинские правоохранители имитировали убийство заммэра Черкасс, чтобы задержать заказчика, которым оказался депутат мэрии – Госбюро расследований 1

Общество Москвичам рассказали, как записаться на ПЦР-тестирование Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве 16 июля открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию в поликлиниках. 18

Здоровье Карантинные ограничения в Украине будут продлены до 31 августа Глава украинского минздрава Максим Степанов, 15 июля 2020 года, в ходе интервью для РБК-Украина сообщил о продлении карантина в стране до 31 августа. 3

Армия и оружие МИД РФ обвинил США в поощрении войны в Донбассе США поддерживают украинские власти в желании саботировать Минские соглашения и продолжать войну в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 июля на брифинге. 1

Интернет Telegram вошел в десятку самых скачиваемых приложений в мире Мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым, расположился на восьмой строчке по уровню скачиваемости среди всех приложений в мире, сообщает 360 со ссылкой на заявление бизнесмена в его телеграм-канале.

Политика Вена отвергла планы США наложить санкции на «Северный поток — 2» Власти Австрии категорически отвергают планы США по введению экстерриториальных ограничений для предотвращения строительства газопровода "Северный поток — 2". В Вене полагаются на прямой диалог между партнерами, а не на введение односторонних мер.

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 321

Общество В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл. 17

Футбол Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.