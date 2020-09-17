Девять операторов по сбору твердых коммунальных отходов в пяти российских регионах могут приостановить деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).

Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу

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