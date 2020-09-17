Общество
РИА НовостиДевять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу
Девять операторов по сбору твердых коммунальных отходов в пяти российских регионах могут приостановить деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).
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Девять операторов по обращению с отходами могут остановить работу в пяти регионах
Аргументы недели05:40
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
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Школы Москвы не планируется переводить на онлайн-образование.
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По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.
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Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев.
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Белоруссия получит кредит в 2020 и 2021 годах в рублях и долларах
Белоруссия получит 1,5 миллиарда долларов за 2 года – межгосударственный кредит на 1 миллиард долларов двумя траншами в 2020 и в 2021 году, еще 500 миллионов предоставит Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР, создан Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном), сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК 06:54
Экономика
ЦБ продлил банкам срок подключения к системе быстрых платежей
«Банки с универсальной лицензией, которые не успеют подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года, смогут это сделать и позже — до 1 января 2021 года — без санкций со стороны регулятора», — говорится в сообщении ЦБ.
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Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера
Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда 05:37
Хоккей
«Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" планирует предложить форварду Александру Овечкину рекордный контракт, сообщает RMNB.
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Фигурное катание
Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе
МИР 24 вчера в 05:35
Политика
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Никаких оснований для слухов о новых ограничениях из-за пандемии коронавируса нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном
Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене.
РИА Новости 04:45
Армия и оружие
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru 05:32
Общество
Ураган «Салли» у южного побережья США усилился до второй категории
Порывы ветра внутри урагана достигают 43 метра в секунду. Ураган "Салли" у южного побережья США усилился до второй категории.
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Глюкоза разозлила фанатов ультракоротким платьем
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Sony показала, в каком виде будут продаваться версии PlayStation 5
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Футбол
Московское «Динамо» впервые за пять лет сыграет в Лиге Европы
Сегодня московское «Динамо» проведет первый за последние пять лет матч в еврокубках.
ProstoProSport 00:27
Хоккей
КХЛ выплатит «Ак Барсу» 20,5 млн рублей от продажи телевизионных прав
КХЛ выплатит «Ак Барсу» более 20,5 млн рублей от продажи телевизионных прав. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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Авто
В России продается тюнингованная Lada 4x4 за 1,2 млн рублей
На сайте объявлений по продаже автомобилей «Авто.ру» появилась самая дорогая «Нива». Ее стоимость равняется 1,2 миллиона рублей.
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В Крыму священник сорвался со скалы и погиб
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Официально представлена новая игра по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy
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Live24 14 сентября в 04:41
Экономика
Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты
В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
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Шоу-бизнес
Представитель Бориса Моисеева опроверг слухи о тяжелом состоянии певца
Состояние здоровья певца Бориса Моисеева ухудшилось в последнее время.
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Футбол
Президенту «Барселоны» Бартомеу вынесут вотум недоверия
По информации источника, функционеру будет вынесен вотум недоверия, что стало возможно благодаря 18 000 собранных подписей.
Metaratings 07:18
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Премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров
В результате депутаты республиканского госсобрания единогласно поддержали назначение Андрея Назарова на должность премьер-министра правительства Башкирии.
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