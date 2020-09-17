Девять региональных «мусорных» операторов могут приостановить работу
Девять операторов по сбору твердых коммунальных отходов в пяти российских регионах могут приостановить деятельность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Российского экологического оператора (РЭО).В источнике
С чего всё началось
Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы
Где могут прекратить работу мусорные операторы Приостановить работы могут три компании из Дагестана (УК "Лидер", "Дагэкосити" и "Дагэкодом"), по два оператора в Вологодской (" Аквалайн" и "Чистый след") и Челябинской (" Спецсервис" и "Центр коммунального сервиса") областях и по одному в Башкирии и Чувашии — "Экология Т" и "МВК Экоцентр", говорится в материалах РЭО.
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