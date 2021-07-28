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Общество

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты Египта

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight.
ТАСС
"Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.
РИА Новости
Россия возобновит авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом 9 августа.
РБК
Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа.
Фонтанка.Ру

С чего всё началось

Разрешения на полеты на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, — а также в Каир запросили девять авиакомпаний, следует из материалов
 на сайте Росавиации.

Подробнее о событии

Допуски на курорты Египта запросили девять авиакомпаний

РБК21:56

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Известия22:29

Российские авиакомпании запросили допуски к полетам на курорты Египта

ТК Звездавчера в 15:21

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта

РИА Новостивчера в 16:35

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на курорты Египта

Говорит Москвавчера в 15:26

Допуск Росавиации на полеты в Египет запросили девять авиакомпаний

Коммерсантъ17:59

Группа «Аэрофлот» и еще шесть авиакомпаний запросили допуски на курорты Египта

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