Подготовлены поправки в форму расчета 6-НДФЛ

Налоговая служба подготовила проект поправок в действующую форму расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), а также в порядок ее заполнения и формат ее представления в электронной форме (утв. приказом ФНС России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@).