Сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли с обыском к главному редактору интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан СМИ-иноагентом) Роману Доброхотову, заявил в среду сам журналист.
Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил в интервью одному из российских СМИ, что Россия и Турция смогут прийти к взаимному согласию по вопросу статуса Крыма, если российские власти признают независимым государством самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.
Налоговая служба подготовила проект поправок в действующую форму расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), а также в порядок ее заполнения и формат ее представления в электронной форме (утв. приказом ФНС России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@).