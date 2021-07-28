ТАССДевять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты ЕгиптаВ Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", Royal Flight.ТАСС"Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.РИА НовостиРоссия возобновит авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом 9 августа.РБКАвиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьПрофильПрофильРоссийская газетаИзвестияРидусИнфо24Profi.travelРБКФАНУралинформбюроОбщественная служба новостейРЕН ТВРосбалтНародные новостиТК ЗвездаС чего всё началось Разрешения на полеты на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, — а также в Каир запросили девять авиакомпаний, следует из материалов на сайте Росавиации.РБК21:56Подробнее о событииПеревозчики вновь запросили допуски на курорты ЕгиптаProfi.travel02:13Допуски на курорты Египта запросили девять авиакомпанийРБК21:56Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на курорты ЕгиптаГоворит Москвавчера в 15:26Допуск Росавиации на полеты в Египет запросили девять авиакомпанийКоммерсантъ17:59Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты ЕгиптаРИА Новостивчера в 16:35На курорты Египта может полететь только «дочка» «Аэрофлота»Известия22:29Группа «Аэрофлот» и еще шесть авиакомпаний запросили допуски на курорты ЕгиптаИнтерфаксвчера в 14:56Показать ещёОценить54Поделиться