Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

В Петербурге временно закроют девять станций метро

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