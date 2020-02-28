Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что погибли 29 военнослужащих, передает NTV. По его словам, еще 36 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
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Число погибших при авиаударе в Идлибе турецких военных достигло 33

РБК21:41

Число погибших военных армии Турции в Идлибе возросло до 33

Газета.Ru21:24

Турция уточнила число погибших военных в Идлибе

РИА Новости18:12

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

ТАСС18:23

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30

Коммерсантъ19:53

Число погибших турецких военных в Идлибе достигло 33

RT на русском20:09

22 турецких военных погибли в Идлибе

REGNUM17:09
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Армия и оружие

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