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Девять военных погибли при крушении вертолёта в Турции

Военный вертолёт разбился на востоке Турции, девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.В источнике
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Число погибших при крушении вертолета в Турции выросло до десяти

Вести.Ru13:29

Девять военных погибли в результате крушения вертолета на востоке Турции

ТАСС10:34

Генерал сухопутных войск Турции погиб при крушении вертолета

Комсомольская правда11:31

9 человек погибли при крушении военного вертолета в Турции

РЕН ТВ10:30

Девять военных погибли при крушении вертолёта в Турции

RT на русском10:30

В Турции разбился военный вертолет

РИА Новости10:28

Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человек

Life.ru10:27

На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет: 9 погибших

РК-Ньюс11:33
Интересное

В «Самбо-70» сообщили о желании Косторной вернуться в группу Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная выразила желание вернуться в группу Этери Тутберидзе.
РБК спортвчера в 11:11

В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз

Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости08:11