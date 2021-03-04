RT на русскомДевять военных погибли при крушении вертолёта в ТурцииВоенный вертолёт разбился на востоке Турции, девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuRT на русскомВести.RuВести.RuРЕН ТВНТВМоя Москва.онлайнВести.RuГородовойГТРК ЯмалВести.RuТК ЗвездаPiter.tvМой БрянскИзвестияПодробнее о событииЧисло погибших при крушении вертолета в Турции выросло до десятиВести.Ru13:29Девять военных погибли в результате крушения вертолета на востоке ТурцииТАСС10:34Генерал сухопутных войск Турции погиб при крушении вертолетаКомсомольская правда11:319 человек погибли при крушении военного вертолета в ТурцииРЕН ТВ10:30Девять военных погибли при крушении вертолёта в ТурцииRT на русском10:30В Турции разбился военный вертолетРИА Новости10:28Военный вертолёт разбился в Турции, погибло 9 человекLife.ru10:27На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет: 9 погибшихРК-Ньюс11:33Показать ещёОценить114КомментироватьПоделиться