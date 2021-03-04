Военный вертолёт разбился на востоке Турции, девять человек погибли, четверо ранены. Об этом сообщили в турецком Министерстве обороны.

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