Будьте в Плюсе

В Вологде найдено тело пропавшей 9-летней девочки

9-летнюю София Жаворонкову только что, 18 октября около 21:30 часов, нашли мертвой.
Вологда Регион
Девочка ушла из дома 16 октября, и до понедельника о местонахождении ребенка не было известно.
Московский Комсомолец
Семья состоит на учете как неблагополучная, у девочки остался брат 2007 года рождения, детей женщина воспитывала одна.
Фонтанка.Ру
В последний раз девочку видели в компании постороннего мужчины.
Евразия Daily

Подробнее о событии

Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой
Российская газетавчера в 16:05
Мать пропавшей в Вологде девятилетней девочки изменила показания
Невские Новостивчера в 07:47
В Вологде найдено тело пропавшей 9-летней девочки
Вологда Регионвчера в 15:13
Пропавшую в Вологде девочку нашли мёртвой — соцсети
REGNUMвчера в 15:25
Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде, нашли мертвой
ТАССвчера в 15:24
Пропавшая в Вологде школьница найдена мертвой
НТВвчера в 15:47
В Вологде нашли куртку пропавшей 9-летней девочки
Vologda-poisk.ruвчера в 05:15

Интересное

Суд изъял имущество у работавших в ФСБ супругов, открывших более 200 счетов в банках

Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости04:38

В России за сутки выявили 33 740 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости04:31

Основатель «Братства краповых беретов „Витязь“» опроверг сообщения о драке на полигоне

Проверка показала, что на ставропольском полигоне «Тамбукан» Росгвардии во время соревнований за краповые береты не было драк, заявил «РИА Новости» основатель организации «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергей Лысюк.
Коммерсантъвчера в 11:43