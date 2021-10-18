Щербинский суд Москвы обратил в доход государства имущество, включая две квартиры, бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина, вместе с супругой имевшего в банках более 200 счетов, сообщили РИА Новости в суде.
За сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Проверка показала, что на ставропольском полигоне «Тамбукан» Росгвардии во время соревнований за краповые береты не было драк, заявил «РИА Новости» основатель организации «Братство краповых беретов "Витязь"» Сергей Лысюк.