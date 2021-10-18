В России за сутки выявили 33 740 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 33 740 новых случаев COVID-19, число выявленных случаев за все время пандемии превысило 8 миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.