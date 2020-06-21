Общество
РИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
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Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»
Новые Известия20 июня в 06:39
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Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Evo-rus.com вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service вчера в 08:14
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
Говорит Москва вчера в 11:46
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Российская газета вчера в 07:37
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш
Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ вчера в 10:27
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Происшествия
Семья адвоката Ефремова погибла из-за пьяного водителя
Собеседник вчера в 10:08
Происшествия
На Алтае осуждены парни, которые сбросили с моста девушку
Алтайская правда 00:00
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру вчера в 11:45
Общество
Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео
На ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
Афиша Daily 19 июня в 11:08
Общество
NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости вчера в 07:18
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Общество
Ставропольчане зажгли свечи в День памяти и скорби
Победа 26 00:13
Происшествия
За выходные дни скончались пять новосибирцев с коронавирусом
Новосибирск, 22 июня 2020, 03:53 — REGNUM В Новосибирской области за выходные дни, 20 и 21 июня, выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:53
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
РБК вчера в 19:55
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
Общество
Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары
В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52