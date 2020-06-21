Общество

РИА НовостиРИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Деятели искусства просят Минкульт отозвать иск к режиссеру Серебренникову

BFM.ru01:15

Деятели искусства попросили Минкульт отозвать иск против Серебренникова

РБКвчера в 23:43

Российские деятели культуры просят профильного министра Ольгу Любимову отозвать иск к режиссеру Кириллу Серебренникову

Эхо Москвы01:15

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новостивчера в 15:57

Театральное сообщество надеется на иной подход Любимовой к делу «Седьмой студии»

ТАССвчера в 13:58

«Надеемся, ей достанет гражданского мужества отозвать иск»: работники театров написали открытое письмо министру культуры Любимовой по делу «Седьмой студии»

Дождь20 июня в 10:34

Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»

Новые Известия20 июня в 06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Evo-rus.com вчера в 04:33
134
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

В мае 2017 года Питт признался, что после того как его супруга подала на развод, он отказался от алкогольных напитков и перешел на клюквенный сок.
Взгляд.ру 20 июня в 04:54
3
Политика

Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию

Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service вчера в 08:14
56
Футбол

Локомотив — Оренбург 1:0

Говорит Москва вчера в 11:46
Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Российская газета вчера в 07:37
Армия и оружие

Британские ВМС сопроводили российский военный корабль через Ла-Манш

Военный фрегат HMS Westminster Великобритании сопроводил большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота России через Ла-Манш 21 июня, сообщает пресс-служба Королевского флота Великобритании.
ИА Красная Весна вчера в 23:40
1
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
7
Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
1,9K
Политика

«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко

Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ вчера в 10:27
Происшествия

Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

BFM.ru 00:44
252
Здоровье

Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»

Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
1
Экономика

Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума

Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
6
Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
98
Происшествия

Семья адвоката Ефремова погибла из-за пьяного водителя

Собеседник вчера в 10:08
1,1K
Происшествия

На Алтае осуждены парни, которые сбросили с моста девушку

Алтайская правда 00:00
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
214
Армия и оружие

Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия

Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру вчера в 11:45
Общество

Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео

На ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
Афиша Daily 19 июня в 11:08
215
Общество

NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.
ТАСС 00:12
436
Политика

Володин ответил критикам поправок к Конституции

Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
314
Авто

Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана

Один из экземпляров российского представительского седана Aurus Senat добрался до Баку.
Автоновости дня 20 июня в 15:20
31
Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
799
Происшествия

В управлении лесами Алтайского края идут обыски

Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
155
Армия и оружие

В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»

Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
372
Общество

Ставропольчане зажгли свечи в День памяти и скорби

Победа 26 00:13
Происшествия

За выходные дни скончались пять новосибирцев с коронавирусом

Новосибирск, 22 июня 2020, 03:53 — REGNUM В Новосибирской области за выходные дни, 20 и 21 июня, выявлено 214 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 20:53
41
Футбол

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры

РБК вчера в 19:55
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
323
Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр вчера в 04:52
780
Общество

Аномалия в Якутии: полюс холода сменился на полюс жары

В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура.
Вести.Ru вчера в 18:52
Как работают Яндекс.Новости?
Дело СеребренниковаБольше новостей по теме
Главное