Общество
РИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
В обращении, инициированном режиссером Михаилом Бычковым, деятели культуры обращаются с призывом отозвать иск о причинении ущерба министерству культуры РФ и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". С момента публикации письма собрано более 3180 подписей.
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Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»
Новые Известия20 июня в 06:39
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Российская газета вчера в 11:59
Авто
Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Здоровье
Три медика из Коми стали лауреатами Всероссийского конкурса врачей
По информации Министерства здравоохранения Коми, в 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.
Комиинформ 20 июня в 03:33
Технологии
Xiaomi презентовал бюджетный проектор с ценой 85 долларов
Проектор можно купить на Xiaomi Youpin по довольно приятной цене 85 долларов, которая делает его почти вне конкуренции.
Srnsk вчера в 08:05
Авто
Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Наука
В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус
Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Тарантас Ньюс вчера в 05:33
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
Финансы
ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
Политика
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 20 июня в 14:07
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс вчера в 02:45
Происшествия
В Китае в реке утонули восемь школьников
Известия вчера в 23:24
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
REGNUM вчера в 12:46
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Известия вчера в 16:20
Общество
На Алтае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом
Горно-Алтайск, 22 июня 2020, 06:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:37
Политика
Еще три кандидата выдвинулись в губернаторы Иркутской области
Ранее сообщалось, что первым на досрочные выборы главы области выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Игорь Кобзев.
Интерфакс - Россия вчера в 23:37
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru вчера в 06:35
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
Здоровье
Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медработников
Глава Дагестана Владимир Васильев ко Дню медицинского работника подписал указ о награждении медиков республики, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана вчера в 12:34
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Экономика
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости вчера в 07:18