Общество

РИА НовостиРИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

В обращении, инициированном режиссером Михаилом Бычковым, деятели культуры обращаются с призывом отозвать иск о причинении ущерба министерству культуры РФ и таким образом "способствовать справедливому разрешению дела". С момента публикации письма собрано более 3180 подписей.
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Театральные деятели просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Газета.Ruвчера в 16:05

Театральные деятели обратились с открытыми письмами по делу «Седьмой студии» к Ольге Любимовой

BFM.ru20 июня в 11:12

Журнал «Сеанс» и кинематографисты призывают министра культуры Любимову отозвать иск Минкульта по делу «Седьмой студии»

Эхо Москвывчера в 15:05

Деятели искусства и театра призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Snob.ru20 июня в 14:45

Театральное сообщество надеется на иной подход Любимовой к делу «Седьмой студии»

ТАССвчера в 13:58

«Надеемся, ей достанет гражданского мужества отозвать иск»: работники театров написали открытое письмо министру культуры Любимовой по делу «Седьмой студии»

Дождь20 июня в 10:34

Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»

Новые Известия20 июня в 06:39
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Общество

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Российская газета вчера в 11:59
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Авто

Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто

Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
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Технологии

В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС

По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com вчера в 10:35
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Экономика

Названы способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
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Общество

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
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Здоровье

Три медика из Коми стали лауреатами Всероссийского конкурса врачей

По информации Министерства здравоохранения Коми, в 2020 году на Всероссийский конкурс врачей поступило 526 работ по 36 номинациям.
Комиинформ 20 июня в 03:33
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Технологии

Xiaomi презентовал бюджетный проектор с ценой 85 долларов

Проектор можно купить на Xiaomi Youpin по довольно приятной цене 85 долларов, которая делает его почти вне конкуренции.
Srnsk вчера в 08:05
Авто

Электромобили в РФ могут быть выгоднее бензиновых авто

Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
Автоновости дня 19 июня в 07:46
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Общество

Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР

С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
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Наука

В Японии создали новый быстрый тест на коронавирус

Токио, 22 июня 2020, 06:44 — REGNUM Японская фармацевтическая компания Snionogi заключила соглашение с группой из трех японских университетов, чьи ученые разработали новый экспресс-тест на выявление нового коронавируса, сообщает пресс-служба корпорации.
REGNUM вчера в 23:44
Авто

Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5

Тарантас Ньюс вчера в 05:33
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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия вчера в 12:31
17K
Финансы

ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 06:35
1,9K
Общество

Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране

Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:00
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Политика

Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина

В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета 20 июня в 14:07
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Футбол

Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией

21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс вчера в 02:45
Происшествия

В Китае в реке утонули восемь школьников

Известия вчера в 23:24
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Общество

Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

REGNUM вчера в 12:46
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Происшествия

Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Известия вчера в 16:20
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Общество

На Алтае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

Горно-Алтайск, 22 июня 2020, 06:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:37
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Политика

Еще три кандидата выдвинулись в губернаторы Иркутской области

Ранее сообщалось, что первым на досрочные выборы главы области выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Игорь Кобзев.
Интерфакс - Россия вчера в 23:37
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru вчера в 06:35
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Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 04:15
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Здоровье

Глава Дагестана наградил свыше 10 тысяч медработников

Глава Дагестана Владимир Васильев ко Дню медицинского работника подписал указ о награждении медиков республики, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом.
Зори Табасарана вчера в 12:34
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Происшествия

Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
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Экономика

Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки

Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 12:44
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Происшествия

В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен

РИА Новости вчера в 07:18
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