с чего всё началось

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра. 436

Политика Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов. 32

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.

Авто Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч. 86

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 218

Общество В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal. 726

Общество На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до +38°С Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного как северный полюс холода, прогрелась до +38°С, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик. 4

Политика Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп. 163

Наука Ученые создают полезный пивной напиток Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом. 5

Здоровье Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса В интервью телеканалу Беларусь 1 Владимир Караник заявил, что система здравоохранения РБ вполне готова ко второй волне распространения COVID-19.

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 24

Происшествия Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.

Происшествия В Перми в аварии с автобусом погиб человек Информация об инциденте уточняется. Напомним, в выходные в Перми в аварии погиб молодой мотоциклист.

Общество Опубликованы фото уникального кольцеобразного солнечного затмения Россияне, правда, смогли увидеть это явление лишь частично. Лучше всего природное явление смогли разглядеть жителям юга Алтайского края.

Общество Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости". 259

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. 662