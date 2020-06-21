Общество

РИА НовостиРИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
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Обращение подписали
 в том числе режиссеры Павел Лунгин и Константин Богомолов, артисты Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, писательница Татьяна Толстая и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
Snob.ru02:11

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Более 3,7 тысячи деятелей культуры призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Snob.ru02:11

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новостивчера в 15:57

Деятели искусства просят Минкульт отозвать иск к режиссеру Серебренникову

BFM.ru01:15

Актеры и режиссеры попросили Минкульт вмешаться в дело Серебренникова

РБКвчера в 23:43

Российские деятели культуры просят профильного министра Ольгу Любимову отозвать иск к режиссеру Кириллу Серебренникову

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Более трех тысяч деятелей культуры попросили министра отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Дождь01:31

Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»

Новые Известия20 июня в 06:39
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах страны

В Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Свердловской и Омской ожидаются заморозки, в ночное время суток температура воздуха опустится до -2 — -5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
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Политика

Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини

Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Политика

Сыну Бабарико предъявили обвинение в Белоруссии

Сыну претендента в президенты Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико предъявили обвинение.
Московский Комсомолец вчера в 09:45
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Авто

Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия вчера в 10:54
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Игры

Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»

Бывший сотрудник Rockstar Games Дарион Лёвенштайн объяснил, почему студия анонсировала ремастер GTA V для PlayStation 5 вместо шестой части серии.
CyberSport.ru 20 июня в 14:35
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Авто

Названа дата начала продаж преемника Great Wall Hover

Названа дата начала реализации нового брутального внедорожника, который станет преемником Great Wall Hover.
Новые автомобили вчера в 22:57
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Технологии

В Китае начались испытания левитирующего поезда

ИА Красная Весна вчера в 12:59
Общество

В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
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Общество

На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до +38°С

Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного как северный полюс холода, прогрелась до +38°С, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.
Газета.Ru 01:48
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Политика

Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам

Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
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Общество

Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
ТАСС 02:21
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
Деловое.ТВ 20 июня в 03:44
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В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына

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Наука

Ученые создают полезный пивной напиток

Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
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Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса

В интервью телеканалу Беларусь 1 Владимир Караник заявил, что система здравоохранения РБ вполне готова ко второй волне распространения COVID-19.
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Спорт

Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах

RT на русском вчера в 17:04
Происшествия

Чернобыльская зона снова загорелась

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Хоккей

The Hockey News настаивает, что четыре советских хоккеиста должны быть включены в Зал Славы НХЛ

Журнал The Hockey News составил список знаменитых европейских игроков, которые должны быть включены в Зал славы НХЛ.
Спорт-Экспресс 01:06
Общество

ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель.
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 20 июня в 10:00
Происшествия

В Перми в аварии с автобусом погиб человек

Информация об инциденте уточняется. Напомним, в выходные в Перми в аварии погиб молодой мотоциклист.
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Общество

Опубликованы фото уникального кольцеобразного солнечного затмения

Россияне, правда, смогли увидеть это явление лишь частично. Лучше всего природное явление смогли разглядеть жителям юга Алтайского края.
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Общество

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
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Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Экономика

ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых проамериканских стран мира.
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