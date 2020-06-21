Общество
РИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
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с чего всё началось
Обращение подписали в том числе режиссеры Павел Лунгин и Константин Богомолов, артисты Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, писательница Татьяна Толстая и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.Snob.ru02:11
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Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»
Новые Известия20 июня в 06:39
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Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов.
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Сыну претендента в президенты Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико предъявили обвинение.
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Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»
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Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
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В Китае начались испытания левитирующего поезда
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В США название мороженого «эскимо» сочли уничижительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's объявила о планах сменить использовавшееся почти 100 лет название своего мороженого Eskimo Pie, которое посчитали унизительным для эскимосов — коренного народа Севера, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes 20 июня в 03:09
Общество
На полюсе холода в Якутии температура воздуха прогрелась до +38°С
Температура воздуха в якутском городе Верхоянск, известного как северный полюс холода, прогрелась до +38°С, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяну Маршалик.
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Болтон считает, что Путин лучше Трампа готовится к переговорам
Бывший помощник президента США Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин готовится к переговорам куда более тщательно, чем президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 01:22
Общество
Еще 1 114 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 114 пациентов.
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Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Минобороны Японии сообщили об обнаружении неизвестной ранее подводной лодки около берегов страны.
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В Астрахани мать призналась в убийстве 12-летнего сына
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Ученые создают полезный пивной напиток
Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
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Министр Караник оценил готовность системы здравоохранения к возможной второй волне коронавируса
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Чемпионка Европы по стрельбе Величкович умерла от осложнений при родах
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Чернобыльская зона снова загорелась
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The Hockey News настаивает, что четыре советских хоккеиста должны быть включены в Зал Славы НХЛ
Журнал The Hockey News составил список знаменитых европейских игроков, которые должны быть включены в Зал славы НХЛ.
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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
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В Перми в аварии с автобусом погиб человек
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Опубликованы фото уникального кольцеобразного солнечного затмения
Россияне, правда, смогли увидеть это явление лишь частично. Лучше всего природное явление смогли разглядеть жителям юга Алтайского края.
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Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций
Депутаты и участники рынка согласились дополнить законопроект о категориях инвесторов — частных лиц оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям.
РБК вчера в 23:00
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Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых проамериканских стран мира.
Украина.ру 00:19