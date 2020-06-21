Общество
РИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
Читать в источнике
Оценить93
с чего всё началось
Обращение подписали в том числе режиссеры Павел Лунгин и Константин Богомолов, артисты Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, писательница Татьяна Толстая и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.Snob.ru02:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Театральная общественность требует справедливого суда по делу «7 студии»
Новые Известия20 июня в 06:39
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
Газета.Ru вчера в 02:34
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
Здоровье
Ещё 141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 141 человека и достигло 8675, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 03:30
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
Футбол
«Спартак» поздравил Мирзова с днем рождения
Bobsoccer 03:24
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
РИА Новости 03:35
Футбол
Хюсай подал запрос на трансфер из «Наполи»
Sports.ru 03:34
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза.
News.ru 02:33
Происшествия
Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель
Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды.
Газета.Ru 03:11
Музыка
Фанаты «отняли» у Билана победу на Евровидении
Газета.Ru 01:30
Футбол
В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет
Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиями Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки
РИА Новости 00:26
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 20 июня в 02:38
Хоккей
Гарипов сравнил Умарка с легендами казанского «Ак Барса»
Вратарь "Авангарда" Эмиль Гарипов сравнил бывшего нападающего "Салавата Юлаева" Линуса Умарка с легендами казанского "Ак Барса" Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым.
Реальное время 02:11
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Путешествия
Камчатку и Приморье выбирают россияне для летнего отдыха
Владивосток, 22 июня 2020, 10:04 — REGNUM Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в соцсетях и выяснил, куда бы россияне хотели отправиться на летний отдых, в пределах РФ.
REGNUM 03:04
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Космос
Телескоп «Хаббл» детально сфотографировал две планетарные туманности
Орбитальная обсерватория с мощнейшим телескопом «Хаббл» на борту сделала несколько детальных снимков двух планетарных туманностей.
NewInform вчера в 05:55
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18