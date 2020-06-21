Общество

РИА НовостиРИА НовостиДеятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
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Обращение подписали
 в том числе режиссеры Павел Лунгин и Константин Богомолов, артисты Александр Филиппенко, Лия Ахеджакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова, писательница Татьяна Толстая и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
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