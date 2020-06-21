с чего всё началось

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.

Происшествия Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона". 381

Происшествия ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона. 392

Здоровье Ещё 141 человек заразился коронавирусом в Ростовской области В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых COVID-19, увеличилось ещё на 141 человека и достигло 8675, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 1,3K

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 1,4K

Политика Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России. 975

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 303

Экономика Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 48

Происшествия Бойфренд назвал причину смерти блогера Насти Тропицель Бойфренд 18-летней блогера-миллионерши Насти Тропицель рассказал, что причиной смерти девушки стал вобблинг - раскачивание мотоцикла во время езды. 21

Футбол В Италии возмутились действиями РФС на фоне пандемии коронавируса и дали совет Итальянский журналист Микаэль Брага возмутился действиями Российского футбольного союза (РФС) на фоне пандемии коронавируса и дал руководству российского футбола совет.

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Происшествия Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 752

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. 426

Путешествия Камчатку и Приморье выбирают россияне для летнего отдыха Владивосток, 22 июня 2020, 10:04 — REGNUM Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос в соцсетях и выяснил, куда бы россияне хотели отправиться на летний отдых, в пределах РФ.

Космос Телескоп «Хаббл» детально сфотографировал две планетарные туманности Орбитальная обсерватория с мощнейшим телескопом «Хаббл» на борту сделала несколько детальных снимков двух планетарных туманностей.