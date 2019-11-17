В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.

с чего всё началось

Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.

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