Политика
ИнтерфаксДеятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра". Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.
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Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.
— Лев Гудков, социологДождь 00:22
с чего всё началось
В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.Ведомостивчера в 15:26
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«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
Коммерсантъвчера в 19:58
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