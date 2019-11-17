Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДеятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра". Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.
Читать в источнике
Комментировать2700
Лев Гудков
Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.
— Лев Гудков, социологДождь 00:22
с чего всё началось

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Ведомостивчера в 15:26

Подробнее о событии

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

Коммерсантъвчера в 19:58

По данным «Левада-центра», последний проведенный опрос показал снижение симпатии россиян к президенту РФ Путину

Эхо Москвы06:22

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Интерфакс03:20

Опрос: симпатии россиян к Путину снизились, растет равнодушие

Znak.comвчера в 23:54

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

РБК03:51

Опрос: россияне одобряют деятельность Путина, но симпатии с их стороны стало меньше

URA.Ruвчера в 19:53

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Ведомостивчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Общество

Рейтинг недоверия правительству России достиг максимума

По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
Эхо Москвы 00:30
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

ТАСС 08:01
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Общество

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Российская газета 06:57
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru 06:05
Футбол

Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально

Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Metaratings 07:22
Общество

Томский губернатор сделал 31 декабря выходным днем по просьбе женщин

Томский губернатор Сергей Жвачкин решил сделать вторник, 31 декабря, выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 07:53
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета 16 ноября в 14:45
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате

Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.
Политика Сегодня вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

18 ноября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Русской платины» Муса Бажаев.
REGNUM 07:59
Киберспорт

Team Spirit заняла последнее место на MDL Major

Российская Team Spirit стала первой командой, которая покинула MDL Major по Dota 2 в Ченду.
Чемпионат 07:12
Общество

Умер российский писатель Игорь Сахновский

Вести.Ru 07:43
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня вчера в 06:48
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Общество

Лондонский суд оставил Ассанжа под стражей

Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
News.ru 08:01
Общество

Замглавы ФСИН Максименко подал рапорт об увольнении

Замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко написал рапорт об увольнении.
ФедералПресс 07:58
Происшествия

Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

Шестерых жительниц Воткинска в Удмуртии осудили за продажу девушек в сексуальное рабство в Бахрейн.
Российская газета 04:22
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ 08:20
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Общество

Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах

Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
RT на русском 08:06
Кино

Студия Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney устроила перестановки в графике премьер – были забронированы даты под пока что неназванные фильмы кинематографической вселенной Marvel.
Фильм Про 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное