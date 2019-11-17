Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.

с чего всё началось

Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.

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