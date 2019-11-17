Политика

ИнтерфаксИнтерфаксДеятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра". Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.
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Лев Гудков
Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.
— Лев Гудков, социологДождь 00:22
с чего всё началось

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.
Ведомостивчера в 15:26

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Россияне стали меньше восхищаться Путиным

РБК03:51

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Интерфакс03:20

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Ведомостивчера в 15:26

Позитивное отношение к Путину снизилось в России

News.ruвчера в 21:04

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

Коммерсантъвчера в 19:58

Опрос: россияне одобряют деятельность Путина, но симпатии с их стороны стало меньше

URA.Ruвчера в 19:53

Уменьшилось число россиян, кто относится с симпатией к Владимиру Путину

Эхо Москвы00:03
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Финансы

Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ

Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
РБК 00:11
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
Политика

Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Политика

Кремль прокомментировал изменения в структуре «Яндекса»

Изменения в структуре управления компании «Яндекс» являются корпоративными делами компании и не согласовываются с администрацией президента РФ.
REGNUM 05:22
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Политика

Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей завершается

Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что передача Россией Украине кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, находится на финальном этапе.
News.ru 16 ноября в 23:37
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru вчера в 03:51
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Футбол

«Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»

Metaratings вчера в 09:47
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Экономика

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Происшествия

На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
РБК 03:22
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
OAnews вчера в 08:41
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Интерфакс 03:44
Политика

МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Газета.Ru 03:43
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»

В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
РИА Новости 15 ноября в 12:00
Политика

Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 15:23
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
Известия вчера в 19:24
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат

Газета.Ru 02:53
Происшествия

Труп мужчины обнаружили под мостом в центре Липецка

В Липецке под мостом на улице Терешкова в Каменном логу обнаружили труп. Предположительно, мужчина упал с моста.
LipetskMedia.ru 01:15
Политика

Россияне оценили текущие отношения с США – ВЦИОМ

"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - свидетельствует опрос.
Вестник Кавказа 04:25
Общество

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в четверг ожидается аномально высокое атмосферное давление, более чем на 20 единиц выше нормы.
Московский Комсомолец 04:07
Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Известия 04:12
Энергетика

Нефть «зациклилась» на переговорах США — Китай

На выходных чиновники США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали заключение первой фазы торгового соглашения.
REGNUM 02:13
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
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