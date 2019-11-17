Политика
ИнтерфаксДеятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра". Его провели с 24 по 30 октября среди 1616 человек в 50 регионах методом личного интервью.
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Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.
— Лев Гудков, социологДождь 00:22
с чего всё началось
Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.Ведомостивчера в 15:26
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«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
Коммерсантъвчера в 19:58
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