Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.

с чего всё началось

Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.

В целом позитивно к Путину относится 32% россиян, не могут сказать о нем «ничего плохого» 30% респондентов, 15% относятся к нему безразлично. Антипатию по отношению к действующему президенту испытывают 6% участников исследования.

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