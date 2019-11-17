Политика

РБКРБКРоссияне стали меньше восхищаться Путиным

В целом позитивно к Путину относится 32% россиян, не могут сказать о нем «ничего плохого» 30% респондентов, 15% относятся к нему безразлично. Антипатию по отношению к действующему президенту испытывают 6% участников исследования.
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Лев Гудков
Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.
— Лев Гудков, социологДождь 00:22
с чего всё началось

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.
Ведомостивчера в 15:26

Подробнее о событии

Позитивное отношение к Путину снизилось в России

News.ruвчера в 21:04

Опрос: симпатии россиян к Путину снизились, растет равнодушие

Znak.comвчера в 23:54

Уменьшилось число россиян, кто относится с симпатией к Владимиру Путину

Эхо Москвы00:03

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

РБК03:51

«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

Коммерсантъвчера в 19:58

Опрос: россияне одобряют деятельность Путина, но симпатии с их стороны стало меньше

URA.Ruвчера в 19:53

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Ведомостивчера в 15:26
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал мужчину, который обвиняется в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также его брата Абдулахмеда.
Газета.Ru 03:48
Происшествия

Дело о переехавшем 5-летнюю девочку трамвае направлено в суд

Уголовное дело в отношении водителя трамвая направлено в суд.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:24
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

В России недолив топлива на АЗС превышает норму в два-три раза

В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.
REGNUM 00:09
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
Спорт

Биатлонистка Глазырина не вошла в состав сборной России

РЕН ТВ вчера в 15:21
Теннис

Стефанос Циципас: Держать этот трофей немного страшно

Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу на ATP Finals, рассказал историю знакомства с австрийцем Домиником Тимом.
GoTennis.ru 02:42
Политика

На Украине отвергли возможность отказа от минских соглашений

Ранее Пристайко заявил, что альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Lenta.ru 03:32
Экономика

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК 03:15
Политика

Новый премьер Молдавии Кику посетит Москву на этой неделе

Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
ТАСС 02:30
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа

ТК Звезда 16 ноября в 08:33
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Армия и оружие

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество

Хакер за 20 минут взломал Wi-Fi «Сапсана» и получил данные пассажиров

Скучающий хакер под ником keklick1337, возвращавшийся из Петербурга в Москву с конференции по информационной безопасности, за считанные минуты взломал Wi-Fi в «Сапсане» и получил все данные пассажиров.
Петербургский дневник вчера в 23:29
Происшествия

Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Вести.Ru 03:50
Экономика

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Политика

Большинство россиян оценивают отношения РФ и США негативно

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 85% россиян оценили отношения РФ и США в негативном ключе.
News.ru 03:42
Футбол

После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера

Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Millionaire.ru вчера в 03:51
Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Газета.Ru 03:49
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Происшествия

В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски

Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
ТАСС 00:28
Общество

Начальник отдела МВД в Чечне опубликовал пост про преимущества запугивания пистолетом

Ruposters.ru 03:47
Общество

«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:33
Автоспорт

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Sports.ru вчера в 14:58
Здоровье

В Красноярске впервые пересадили печень сына его матери

ТВК 01:00
Общество

Япония заверила в безопасности слива радиоактивной воды в океан

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии опубликовало доклад, в котором говорится о безопасности сброса в Тихий океан радиоактивной воды.
Известия 00:12
Кино

Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат

Газета.Ru 02:53
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Армия и оружие

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

В ночь на субботу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по израильской территории две ракеты.
Российская газета 15 ноября в 19:48
Общество

Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями

Общественное телевидение России вчера в 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
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