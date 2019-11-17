Политика
РБКРоссияне стали меньше восхищаться Путиным
В целом позитивно к Путину относится 32% россиян, не могут сказать о нем «ничего плохого» 30% респондентов, 15% относятся к нему безразлично. Антипатию по отношению к действующему президенту испытывают 6% участников исследования.
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Основа отношения к Путину – это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении.
— Лев Гудков, социологДождь 00:22
с чего всё началось
Максимума сумма позитивных оценок достигала в марте 2008 г. – 50%. В то же время на 3 п. п. с октября 2018 г. выросла оценка деятельности Путина как президента: одобряют его работу 70% россиян, не одобряют – 28%. Рекордным этот рейтинг был в октябре 2014 г. – 85%.Ведомостивчера в 15:26
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«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов
Коммерсантъвчера в 19:58
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Новый премьер-министр Молдавии Ион Кику на этой неделе планирует посетить с официальным визитом Москву.
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Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Общество
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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
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Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 85% россиян оценили отношения РФ и США в негативном ключе.
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После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
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Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
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ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Армия и оружие
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