с чего всё началось

Политика Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК. 3,8K

Общество В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории данного комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Политика В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза В Московском государственном университете объяснили, что санкции против вуза, введенные украинскими властями, не отразятся на возможности получения высшего образования в МГУ гражданами из этой страны. 1

Наука Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России Исследователи из Датского технического и Лидского университетов разработали теорию, объясняющую, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфовал из Канады в Россию. 13

Общество В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.

Общество Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится. 113

Политика Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин. 14

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 504

Здоровье Диетолог прокомментировала результаты исследования о пельменях Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра врач-диетолог кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва прокомментировала результаты исследования Роскачества о пельменях. 2

Энергетика Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза. 358

Происшествия В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин. 7

Общество Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей. 982

Здоровье На Сахалине не нашли нарушений в начислении медикам премий за борьбу с COVID-19 В инфекционном госпитале согласно Постановлению Правительства РФ №415 от 2 апреля 2020 года доплаты за борьбу с COVID-19 за март этого года были установлены 54 работникам, за апрель — 122.

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Общество Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты. 44