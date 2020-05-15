Экономика
Finam.RuДеятельность «Роснефти» в Венесуэле полностью прекращена
"Роснефть" полностью прекратила деятельность в Венесуэле, заявил глава компании Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте.Фонтанка.Ру04:50
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Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
RT на русском 15:26
Политика
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
АМИТЕЛ 10:09
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории данного комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
РИА Новости 17:37
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 11:23
Политика
В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза
В Московском государственном университете объяснили, что санкции против вуза, введенные украинскими властями, не отразятся на возможности получения высшего образования в МГУ гражданами из этой страны.
ТК Звезда 16:58
Наука
Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России
Исследователи из Датского технического и Лидского университетов разработали теорию, объясняющую, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфовал из Канады в Россию.
Индикатор вчера в 06:28
Общество
В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ
Как сообщало ИА REGNUM, полиция Черногории в ночь на 13 мая задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и других священников Сербской православной церкви на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского.
REGNUM 18:39
Общество
Глава Кубани подписал распоряжение о смягчении карантина
Вениамин Кондратьев распорядился готовить регион к постепенному выходу из режима карантина, однако это станет возможным, если эпидемиологическая обстановка в крае не ухудшится.
Sochi.com 05:57
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна 16:50
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Наука
Ученые обнаружили текст в считавшихся пустыми свитках Мертвого моря
Актуальные Новости 09:45
Здоровье
Диетолог прокомментировала результаты исследования о пельменях
Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра врач-диетолог кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва прокомментировала результаты исследования Роскачества о пельменях.
RT на русском 14:01
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Энергетика
Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в конце апреля написал письмо и.о. премьер-министра и члену совета директоров «Роснефти» Андрею Белоусову, в котором попросил снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года, в 2–2,5 раза.
РБК 06:27
Общество
Собянин: ношение масок и перчаток на улице не является обязательным
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что власти не давали предписания об обязательном ношении масок и перчаток на улице.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок
Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
Здоровье
На 13 мая коронавирусом в Подмосковье заразились 23662 человека
Всего заразилось 23662 человека, из которых вылечились и покинули больницы 1745 человек. Скончалось от коронавируса 226 человек.
Вести Подмосковья 13 мая в 11:40
Здоровье
На Сахалине не нашли нарушений в начислении медикам премий за борьбу с COVID-19
В инфекционном госпитале согласно Постановлению Правительства РФ №415 от 2 апреля 2020 года доплаты за борьбу с COVID-19 за март этого года были установлены 54 работникам, за апрель — 122.
Сахалин.Инфо 06:12
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
Общество
Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат
Ранее сотрудники станции скорой помощи в Кемеровской области записали обращение к президенту и губернатору региона о том, что не получили обещанные выплаты.
РЕН ТВ 06:12
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге
Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
Inc-news.ru вчера в 13:01