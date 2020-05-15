Экономика

Finam.RuFinam.RuДеятельность «Роснефти» в Венесуэле полностью прекращена

"Роснефть" полностью прекратила деятельность в Венесуэле, заявил глава компании Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте
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Фонтанка.Ру04:50

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«Роснефть» прекратила деятельность в Венесуэле

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«Роснефть» полностью прекратила деятельность в Венесуэле

Коммерсантъ04:05

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«Роснефть» полностью прекратила работу в Венесуэле

Фонтанка.Ру04:50

Сечин: деятельность «Роснефти» в Венесуэле полностью прекращена

РЕН ТВ03:12
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Ученые обнаружили текст в считавшихся пустыми свитках Мертвого моря

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