Экономика

Finam.RuFinam.RuДеятельность «Роснефти» в Венесуэле полностью прекращена

"Роснефть" полностью прекратила деятельность в Венесуэле, заявил глава компании Игорь Сечин.
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с чего всё началось
Компания полностью прекратила деятельность в стране и вышла из всех проектов по добыче и переработке нефти на её территории, говорится 15 мая в сообщении на официальном сайте
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