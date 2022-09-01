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Дезинфляционный импульс может протянуться и на сентябрь

Дефляция в России продолжится в сентябре и за месяц составит 0,1%, при этом в годовом выражении темпы роста цен замедлятся до 13,9%, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
ПРАЙМ
Инфляция в России подскочила в конце февраля на фоне введения западными странами санкций против российской экономики, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке.
РИА Новости
Однако затем на фоне укрепившегося рубля, восстановления импорта и хорошего урожая инфляция начала замедляться.
ПРАЙМ
Российские власти ждут, что инфляция к концу года останется контролируемой.
ПРАЙМ

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Дезинфляционный импульс может протянуться и на сентябрь
Finam.Ru02:10
Рост инфляции или дефляция: что ждет россиян в сентябре 2022 года?
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Будет ли в сентябре рост инфляции, рассказали эксперты
Deita.ru00:15
Будет ли в сентябре рост инфляции, рассказали эксперты
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