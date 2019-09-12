Футбол
ProstoProSportДи Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году.
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Ди Бьяджо: «Больше всех из итальянских тренеров в России себя показал Спаллетти»
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Бывший тренер сборной Италии по футболу признался, что не против поработать в России
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Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
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Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить санкции в отношении России.
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Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
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RT на русском 06:11
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Евгения Медведева чисто исполнила программу на турнире Autumn Classic
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу на турнире Autumn Classic, который проходит в канадском Оквилле.
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Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
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Тверской суд Москвы 16 сентября огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
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Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
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Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Общество
Чубайс назвал позорными дела Серебренникова и Калви
Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Ведомости 04:47
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Лещук признан лучшим игроком московского «Динамо» в августе
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Новый Land Rover Defender представлен официально
Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
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Дальше ученые предполагали, что есть частица, способная прыгать с вершины на вершину – амплитуда такого квантового прыжка была небольшой и задавалась изначально.
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Google оплатила штраф за неудаление ссылок с запрещенной информацией
Компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неудаление из поисковых запросов ссылок на запрещенную информацию.
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Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
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Суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal
Дополнительно газовый монополист получил право участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal.Польша подала иск в суд ЕС на "Газпром" и решение Еврокомиссии, обосновав его тем, что принятое решение нарушает принцип энергетической безопасности и создает угрозу прекращения поставок - например, по политическим основаниям.
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России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
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В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова
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Набиуллина допустила изменение системы управления ФНБ
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Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli
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F1news.ru вчера в 05:07
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Греф заявил о грядущем «сырьевом шоке» на рынке нефти
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