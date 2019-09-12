Футбол
ProstoProSportДи Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году.
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Бывший тренер сборной Италии по футболу признался, что не против поработать в России
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