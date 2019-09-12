Футбол

ProstoProSportProstoProSportДи Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ди Бьяджо: возникает вопрос, почему Каррера не востребован в Италии и России

Чемпионат15:02

Ди Бьяджо: «Больше всех из итальянских тренеров в России себя показал Спаллетти»

Sport24.ru15:13

Ди Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии

РИА Новости17:05

Ди Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»

ProstoProSport17:54

Бывший тренер сборной Италии по футболу признался, что не против поработать в России

Экономика сегодня16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Авто

Новый Bentley Flying Spur представили в Москве

Rusargument 14:37
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа

Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb 14:36
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Политика

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости 13:05
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Происшествия

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Здоровье

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Футбол

«Зенит» и «Арсенал» откроют девятый тур РПЛ

Gazeta.SPb 18:51
Общество

За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года

Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Армия и оружие

Пакистан пригрозил сбивать истребители Су-35 без предупреждения

Avia.pro вчера в 21:07
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Хоккей

Обрушение «Арены Омск» попало на видео

В социальных сетях жители Омска выложили видео обрушения ледового дворца – «Арены Омск», где свои домашние матчи проводил «Авангард».
ProstoProSport 13:24
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре

Пятый канал 15:11
Политика

Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Здоровье

В США могут запретить электронные сигареты

Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 17:44
Экономика

Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров

Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости 14:52
Общество

В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса

Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Футбол

Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти

Вести.Ru 16:16
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании

Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия 00:45
Технологии

Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением

Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».
Most.tv 03:22
Политика

Мы не одиноки

"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Газета.Ru вчера в 06:34
Фигурное катание

Медведева заняла второе место в короткой программе на турнире в Канаде

В канадском городе Оквилл на турнире Autumn Classic International завершилась короткая программа.
Sportbox.RU 17:47
Политика

Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября

Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".
Интерфакс - Россия 03:36
Происшествия

На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Политика

Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луиджи Ди Бьяджо
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник. Ныне - тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное