Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году.

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