Футбол
ProstoProSportДи Бьяджо: «Удивительно, что Каррера не востребован в России и Италии»
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Тотти завершил карьеру футболиста в 2017 году.
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Ди Бьяджо: «Больше всех из итальянских тренеров в России себя показал Спаллетти»
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Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию и налог платил бы и копил после налога бы, здесь мы разрешаем копить до налога.
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