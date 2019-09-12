Футбол

РИА НовостиРИА НовостиДи Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии

Бывший исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что отсутствие предложений о работе у бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры его удивляет. Каррера работал в "Спартаке" в 2016-2018 годах.
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Ди Бьяджо: возникает вопрос, почему Каррера не востребован в Италии и России

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Ди Бьяджо: «Больше всех из итальянских тренеров в России себя показал Спаллетти»

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Ди Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии

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Бывший тренер сборной Италии по футболу признался, что не против поработать в России

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В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
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Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
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Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
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Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем, передает ТАСС.
Полит.ру 09:44
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Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
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В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами

Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.
CyberSport.ru 14:31
Религия

Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла

Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
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В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»

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Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Администрация президента США намерена разблокировать $250 млн на военные нужды Украины, выплату которых оспаривал президент Дональд Трамп.
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Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды

Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
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Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
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Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
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"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
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К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
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Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
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