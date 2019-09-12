Футбол
РИА НовостиДи Бьяджо: парадокс, что Каррера не востребован в России и Италии
Бывший исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо заявил, что отсутствие предложений о работе у бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры его удивляет. Каррера работал в "Спартаке" в 2016-2018 годах.
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Бывший тренер сборной Италии по футболу признался, что не против поработать в России
Экономика сегодня16:25
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«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова
В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
МИР 24 17:39
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Космос
Космический отель с искусственной гравитацией откроют в 2025 году
Согласно расчетам создателей, заведение сможет принять до 400 человек. Ожидается, что отель будет готов к 2025 году.
Кубань 24 17:03
Политика
Комитет рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Сопредседателя партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной рады.
Известия 14:30
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт вчера в 22:59
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Космос
Российский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов открыл межзвездную комету, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем, передает ТАСС.
Полит.ру 09:44
Политика
В России возмутились переносом памятника маршалу Коневу в Праге
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу будет демонтирован и перенесен со своего нынешнего места из района Прага-6 в другую локацию в границах чешской столицы – такое решение после шестичасовых дебатов принял районный совет большинством голосов: 33 за, 1 против и 11 воздержались.
Газета.Ru 17:10
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Киберспорт
В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами
Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.
CyberSport.ru 14:31
Религия
Легойда сменил Волкова на должности пресс-секретаря патриарха Кирилла
Временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла назначен председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Известия 10:39
Экономика
В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют
Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты.
РБК 08:03
Кино
В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
Popcornnews.ru 03:57
Политика
Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе
Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель.
Lenta.ru 17:23
Интернет
В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса
Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».
РБК 17:01
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
США размораживают $250 млн для военной помощи Украине
Администрация президента США намерена разблокировать $250 млн на военные нужды Украины, выплату которых оспаривал президент Дональд Трамп.
Московский Комсомолец 15:57
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня вчера в 05:21
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
РИА Новости 14:43
Гаджеты
Сегодня Apple презентует новые модели iPhone
В городе R 10 сентября в 04:29