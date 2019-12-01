Общество
Lenta.ruДи Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
30 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо «давал неправительственным организациям деньги на поджог Амазонии». По его словам, те намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера.
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с чего всё началось
Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.РБКвчера в 18:02
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Ди Каприо отверг обвинения в причастности к пожарам в лесах Амазонии
Комсомольская правдавчера в 18:50
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