Общество

РБКРБКДи Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
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Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг
 обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
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Леонардо ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии в спонсировании поджогов лесов в Амазонии

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