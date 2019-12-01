Общество
РБКДи Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
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Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Происшествия
Российские туристы двое суток не могли вылететь из Китая в Казань
Рейс авиакомпании I Fly Санья — Казань был задержан на двое суток, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе перевозчика.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Политика
80 лет назад началась советско-финская война
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
Ученый разглядел на фотографиях марсохода огромных жуков
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Гаджеты
Названы смартфоны 2019 года с лучшими камерами
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Здоровье
В Сингапуре начали лечить эпилепсию препаратом из марихуаны
Речь идет о лекарстве "Эпидиолекс", которое содержит марихуану и предназначается для лечения тяжелых форм эпилепсии у детей.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Напомним, в запланированном на 9 декабря саммите в нормандском формате примут участие главы государств Франции, Германии, России и Украины.
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Происшествия
В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
Финансы
На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум
Предыдущий минимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривны к доллару составил 24,05 грн/доллар.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
Политика
В США перечислили самое странное советское оружие
Американское издание The National Interest назвало самые "странные" советские разработки. Речь идет исключительно об образцах автоматов.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту
Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту, сообщает издание Guardian.