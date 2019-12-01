Общество
REGNUMДи Каприо ответил на обвинения президента Бразилии
Американский актер Леонардо Ди Каприо отреагировал на заявления бразильского президента Жаира Болсонару, обвинившего актера в поддержке поджигателей амазонских лесов. Соответствующее заявление Ди Каприо сделал на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.РБКвчера в 18:02
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