с чего всё началось

Американский актер Леонардо Ди Каприо отреагировал на заявления бразильского президента Жаира Болсонару, обвинившего актера в поддержке поджигателей амазонских лесов. Соответствующее заявление Ди Каприо сделал на своей странице в Instagram.

Единоборства Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Общество NI: в СССР создали странные автоматы В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.

Футбол В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака» Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Греция обвинила Эрдогана в «военной риторике» в отношении Кипра Греция раскритиковала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), о том, что Анкара не прекратит разведку энергоносителя и бурение на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра.

Политика Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления отношений Москвы и Киева, заявил, что если Украина в этом заинтересована, то за российской стороной «не заржавеет».

Общество В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в Москве По данным прокуратуры, которые цитирует ТАСС, в январе-октябре 2019 года наиболее часто объявлялись в федеральный розыск автомашины марок Toyota (221 раз), Kia (156), Hyndai (140).

Политика В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.

Авто Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что не скучает по сцене Певица Алла Пугачева призналась, что не скучает по зрительской энергии, которую она получала на сцене и ей стыдно за это.