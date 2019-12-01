с чего всё началось

30 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо «давал неправительственным организациям деньги на поджог Амазонии». По его словам, те намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера.

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

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