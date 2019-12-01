Общество
Lenta.ruДи Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
30 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо «давал неправительственным организациям деньги на поджог Амазонии». По его словам, те намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера.
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Кино
Создатели «Игры престолов» уточнили отличия Дрогона от кота
Kinonews.ru 03:25
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Коммерсантъ 07:28
Политика
Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
РИА Новости 19:44
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Вечерняя Москва 18:20
Происшествия
Останки пропавшей пожилой женщины найдены в Ленинградской области
Жительница Ленинградской области обнаружила останки своей 81-летней пропавшей бабушки. Она находилась в розыске с октября.
Российская газета 19:54
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.
РИА Новости 08:52
Экономика
Госстат Украины включил Россию в тройку крупнейших инвесторов страны
По данным издания «Страна.ua», больше, чем Россия, в экономику Украины инвестировали Кипр ($761 млн) и Нидерланды ($438 млн).
Известия вчера в 09:03
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Космос
«Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный оборудование для охлаждения стартового стола
АО "Уралкриомаш" (УВЗ, Ростех) отправил новое оборудование для второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс "Ангара-А5" - систему подачи воды для стартового стола ракеты-носителя.
ТАСС 28 ноября в 21:34
Музыка
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда 27 ноября в 22:44
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Интерфакс 10:40
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Shraibikus News 03:44
Футбол
«Витесс» объявил об уходе Слуцкого
Евро-футбол.ру 08:13
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
Российская газета 16:31
Технологии
Хакеры опубликовали в сети данные сайта о трудоустройстве
Хакеры разместили в сети базу данных, которая якобы содержит информацию о 500 тысячах пользователей портала по трудоустройству jobinmoscow.ru.
Политическая Экспертиза 28 ноября в 10:12
Армия и оружие
Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ
РЕН ТВ вчера в 12:12
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Под капотом большого кроссовера Jetour X95 от Chery находится 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с. при 230 Нм крутящего момента.
Актуальные Новости 28 ноября в 02:02
Гаджеты
Honor выпустил сверхбыстрый роутер для геймеров
Выполненное в агрессивном дизайне устройство предназначено специально для геймеров и способно работать сразу в трех диапазонах.
Planet Today 11:23
Автоспорт
Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби
Команда "Торо Россо" оштрафована на €5 тыс. из-за инцидента, произошедшего в квалификации заключительного этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:58
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Космос
Астрономы поймали длинный гамма-всплеск от взрыва далекой сверхновой
Астрономы смогли достоверно обнаружить новую пару сверхновая—гамма-всплеск в далекой галактике.
N+1 26 ноября в 01:02
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Популярная механика 27 ноября в 07:02
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Технологии
Появилась фотография консоли PS5 для разработчиков
Пользователь под ником Alcoholikaust опубликовал в Твиттере фотографию с двумя PlayStation 5 для разработчиков.
The GEEK 14:47