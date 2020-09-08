Renaissance дает прогноз на экономический спад в текущем году на уровне 3,3%. А вот 2021 год принесет России подъем на уровне 3,8%, сообщает издание "Эксперт", ссылаясь на данные аналитического агентства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
Mitsubishi Motors превратила компактвэн Xpander в спорткар, который сможет участвовать в чемпионате по ралли Австралии и Новой Зеландии в классе AP4 (болиды на базе серийных моделей с моторами до 1600 кубических сантиметров).
Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.