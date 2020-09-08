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REGNUM
REGNUM

Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»

Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.В источнике
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РИА ОмскИнформ

«При фосфорорганическом отравлении Навальный погиб бы в первые часы»

РИА ОмскИнформ07:59
RT на русском

Омский врач рассказал, как проводились исследования Навального

RT на русском07:48
РИА СуперОмск

Омский медик раскрыл, как 44 часа спасали Навального

РИА СуперОмск08:09
РЕН ТВ

Анализы Навального в Омске проводили на оборудовании производства США

РЕН ТВ07:50
НГС55

«Не диагноз, а фантастика»: омский врач рассказал, что БСМП-1 не держит связь с клиникой «Шарите»

НГС5508:05
ТАСС

Врачи заявили, что выход Навального из комы согласуется с поставленным в Омске диагнозом

ТАСС07:49
РИА Новости

Омский врач назвал поставленный Навальному в Германии диагноз фантастикой

РИА Новости07:48

Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он как пограничник считает, что её задержали правильно.
РИА Новости08:02
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Компактвэн Mitsubishi Xpander превратили в гоночный болид

Mitsubishi Motors превратила компактвэн Xpander в спорткар, который сможет участвовать в чемпионате по ралли Австралии и Новой Зеландии в классе AP4 (болиды на базе серийных моделей с моторами до 1600 кубических сантиметров).
Тарантас Ньюс06:55
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01