«Ювентус» рассказал о состоянии своих игроков, которые заболели коронавирусом. В туринском клубе заявили защитник Даниеле Ругани и полузащитник Блез Матюиди сдали отрицательный тест на коронавирус, однако результат нападающего Пауло Дибалы не показал полной ясности.

Дибала еще не выздоровел от коронавируса

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