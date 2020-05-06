Коронавирус

MetaratingsMetaratingsДибала еще не выздоровел от коронавируса

«Ювентус» рассказал о состоянии своих игроков, которые заболели коронавирусом. В туринском клубе заявили защитник Даниеле Ругани и полузащитник Блез Матюиди сдали отрицательный тест на коронавирус, однако результат нападающего Пауло Дибалы не показал полной ясности.
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