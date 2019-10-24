Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruДибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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