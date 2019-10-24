Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruДибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мбаппе, Дибала, Стерлинг и Окслейд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 18:51

Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала претендует на звание игрока недели в ЛЧ

Чемпионат02:37

Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 19:37

Оглашены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Матч ТВвчера в 19:16

Оглашены претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Sportbox.RUвчера в 19:16

Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Газета.Ruвчера в 21:30

Дибала и Забитцер претендуют на звание автора лучшего гола недели в ЛЧ

Soccer.ruвчера в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Здоровье

Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость

Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело 03:47
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 декабря Алексея Валуева, который проходит по делу о госизмене.
Интерфакс 08:43
Футбол

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали решение Трампа оставить военных в Сирии

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что небольшое число американских военных останется в нефтеносных районах.
RT на русском 05:26
Армия и оружие

НАТО констатировало прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО видит улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Наша версия 10:01
Футбол

Ракицкий попал в сборную недели Лиги чемпионов

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий включен в сборную недели Лиги чемпионов, информирует пресс-служба УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:48
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Здоровье

Рак простаты провоцируют три молочных продукта

Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Гаджеты

Huawei объявила старт продаж складного смартфона Mate X

Вести.Хайтек вчера в 06:04
Шоу-бизнес

Беременность 37-летней Екатерины Волковой оказалась шуткой

Актриса заявила, что решила провести социальный эксперимент — многие ли попадутся на ее уловку.
Wday.ru 05:29
Происшествия

Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 10:38
Экономика

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Наука

Человеческую яйцеклетку отредактирует российский ученый-биолог

Российский ученый-биолог Денис Ребриков приступил к экспериментам по редактированию генов в человеческой яйцеклетке.
Ugpressa.ru вчера в 16:17
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Футбол

Базур временно отстранен от тренировок с «Витессом» Слуцкого

Полузащитник Ришедли Базур из "Витесса", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, временно отстранен от тренировок с командой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Нидерландов.
РИА Новости 11:13
Игры

Kotaku: релиз The Last of Us: Part II отложат до весны

Игромания.ру 10:06
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Газета.Ru 10:44
Шоу-бизнес

Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене

В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.
Bimru.ru 02:43
Общество

Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04
Политика

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Единоборства

Конор Макгрегор набивается на реванш

Главная звезда MMA объявил о возвращении Ирландский боец Конор Макгрегор, наряду с победившим его в прошлом году россиянином Хабибом Нурмагомедовым главная суперзвезда смешанных единоборств (MMA), объявил о возобновлении карьеры.
Коммерсантъ 11:03
Политика

Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business

В опубликованной 24 октября новой версии флагманского рейтинга Всемирного банка Doing Business («Ведение бизнеса-2020») Россия заняла 28-е из 190 мест, поднявшись по сравнению с прошлым годом на три позиции и обойдя Руанду, Испанию и Азербайджан.
РБК 07:46
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ

Goroday.ru 22 октября в 13:06
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Здоровье

В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии

Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное