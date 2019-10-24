УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

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