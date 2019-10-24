Лига чемпионов
Soccer.ruДибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
|48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|65′
Хуан Гильермо Куадрадо
|68′
|72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
|77′
Пауло Дибала
|79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
|81′
|83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
|90′
Дмитрий Баринов
|69%
|Владение мячом
|31%
|90%
|Процент точных передач
|65%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|20
|14
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
21
Игуаин
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
33
Бернардески
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
18
Коломейцев
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Мбаппе, Дибала, Стерлинг и Окслейд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 18:51
Автор дубля в ворота «Локомотива» Дибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 19:37
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
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