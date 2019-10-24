УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Дибала номинирован на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Армия и оружие Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Политика Путин рассказал об увеличении бюджетных мест для студентов из Африки Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия – Африка" заявил, что власти страны подумают об увеличении квоты бюджетных мест в вузах для студентов из стран Африки, сообщает РИА "Новости".

Происшествия 15-летняя школьница изнасиловала двоих семиклассниц В подмосковной Коломне 15-летнюю школьницу Наташу подозревают в насильственных действия сексуального характера.

Футбол Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.

Культура Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество «Росатом» пообещал вернуть в ФРГ ввезенный в Россию обедненный уран «Иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — указал представитель компании.

Армия и оружие Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.

Спорт В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.

Происшествия В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.

Авто Как в России проводят краш-тесты автобусов В испытаниях приняла участие модель автобуса категории М3 «Серпантин G» с рядным 6-цилиндровым двигателем Yuchai YC6L280N-52, работающем на метане.

Армия и оружие Военная полиция России заняла господствующую высоту в районе Кобани Российская военная полиция будет базироваться на господствующей высоте около сирийского города Кобани, который располагается в 2 км от границы с Турцией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя командования группировки войск в Сирии Игоря Серицкого.

Общество «Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.

Армия и оружие Бомбардировщик B-52 отработал атаку на базу Балтийского флота Очередной стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress провел имитацию бомбовой атаки по российской базе Балтийского флота в Калининграде.

Общество России грозит массовая потеря вагонов Россия рискует лишиться половины парка вагонов из-за решения об обязательном переходе на кассетные подшипники с 2021 года.

Политика В Кремле не стали комментировать слова нового главы СПЧ Фадеева о скорости рассмотрения жалоб потерпевших на акциях В Кремле не стали комментировать слова нового главы СПЧ Валерия Фадеева о скорости рассмотрения жалоб потерпевших на акциях.

Общество МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.