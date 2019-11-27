«Ювентус» на своем поле победил «Атлетико» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. В составе туринского клуба победный гол в концовке первого тайма забил форвард Пауло Дибала.

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Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Транспорт Собянин и Воробьев пообщались с пассажирами на МЦД Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду утром проехали по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и выяснили пожелания пассажиров относительно улучшения работы нового транспорта.

Общество Большинство россиян обдумывает переход на фриланс Большинство россиян (72%) рассматривает возможность перехода на фриланс, сообщил РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру».

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Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.