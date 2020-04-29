Коронавирус
Vprognoze.ruДибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
Игрок "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19. Впервые аргентинец сообщил, что заразился коронавирусом в марте.
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Общество
В Москве продлят пропуска для передвижения по городу
Власти Москвы автоматически продлят пропуска для горожан для передвижений по городу на весь период нерабочих дней в России, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.
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Происшествия
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У четырех сотрудников министерства Челябинской области диагностирован коронавирус.
URA.Ru 06:53
Экономика
Alphabet отчиталась о росте выручки на 13% в I квартале
Показатель выручки вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС вчера в 16:59
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских заставил поклонников рыдать от смеха
Муж артистки Потап не препятствует ее флирту с поклонниками: он отлично понимает, что формы его жены - это половина успеха их певческой карьеры.
Комсомольская правда вчера в 19:55
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
Москва, 29 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет.
REGNUM 06:40
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Богатейшие инвесторы в мире предрекают мировому рынку новое падение.
Lenta.ru 06:46
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Происшествия
Калининградский уголовник метнул нож в полицейского
Днем 27 апреля в городе Светлый местный 37-летний житель улицы Горького решил маленько поучить зарвавшуюся, по мнению главы семейства, супругу.
КП - Калининград 06:15
Происшествия
Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку
Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
Российская газета 04:53
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба.
Ведомости 05:54
Политика
Мишустин поручил подготовить план восстановления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 мая подготовить общенациональный план по восстановлению экономики страны.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Национальное Аграрное Агентство вчера в 04:33
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости 03:03
Политика
Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса
«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.
Известия 06:27
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Хоккей
СМИ: Экс-хоккеист «Виннипега» пополнит состав «Ак Барса»
Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров подпишет контракт с казанским «Ак Барсом».
RT на русском 06:42
Общество
Абхазия продлит ограничения из-за коронавируса до 15 мая
Решение о продлении ограничений в связи с коронавирусом принял глава правительства Абхазии Александр Анкваб 29 апреля на встрече с представителями оперативного штаба по борьбе с SARS-CoV-2.
ИА Красная Весна 06:57
Здоровье
Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры
Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна вчера в 08:53
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33