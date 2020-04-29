Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Игрок "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19. Впервые аргентинец сообщил, что заразился коронавирусом в марте.
Читать в источнике
Комментировать25

Подробнее о событии

Футболист Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Газета.Ru04:52

Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19

РИА Новости01:01

Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным

Чемпионат01:58

Дибала вновь сдал положительный тест на коронавирус

Советский спорт01:34

СМИ: Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Матч ТВ01:32

Дибала 4-й раз за полтора месяца сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru02:05

СМИ: тест на коронавирус футболиста Дибалы четвертый раз дал положительный результат

ТАСС Спорт00:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

Роскомнадзор разблокировал Vademecum

Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:23
18
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 16:50
713
Футбол

Авария в 22 и смерть в 44. Что ждало будущих россиян, с которых началась история сборной Украины

Советский спорт 04:31
Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
5
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май

На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
330
Футбол

«Ньюкасл» предложит Покеттино 19 миллионов фунтов в год

«Ньюкасл» намерен предложить бывшему главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино зарплату в 19 миллионов фунтов в год, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 06:40
Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
170
Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
203
Космос

Телескоп «Хаббл» увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов

Piter.tv 05:04
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
1,6K
Общество

В Госдуму внесен законопроект о штрафах за езду без спецпропуска

Заксобрание Нижегородской области внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5 тыс. рублей за передвижение на личном автомобиле без специального пропуска во время режима самоизоляции.
SpeedMe 02:47
731
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
459
Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Видеоконференция министров стран нормандского формата состоится в четверг во второй половине дня, речь пойдет о реализации договоренностей парижского саммита на уровне трехсторонней контактной группы, сообщил на брифинге в среду представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
РИА Новости 07:53
9
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
102
Спорт

Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2

Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
43
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
9
Экономика

Смоленский завод «Кристалл» ушёл в простой до конца лета

По словам руководителя российского алмазодобывающего гиганта, ограночный комплекс АЛРОСА, включая заводы в Смоленске и Баранауле, приостановили работу до конца лета 2020 года.
Smolnarod.ru 06:23
5
Политика

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
ТАСС 07:19
4
Армия и оружие

Пентагон опубликовал три видео с НЛО

На сайте Пентагона появились видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления", пишет РИА Новости.
Инфорос 27 апреля в 15:08
2,1K
Интернет

Опрос показал долю нашедших информацию о себе в интернете россиян

«В ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочёл не видеть в открытом доступе», - отмечают эксперты.
Rambler News Service 07:32
1
Общество

Ubisoft анонсирует Assassin’s Creed в прямом эфире

Ubisoft решила оригинальным образом анонсировать новую часть Assassin's Creed — художник BossLogic в прямом эфире рисует ключевой постер проекта, после чего станет известен сеттинг проекта.
Игромания.ру 08:15
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
4
Политика

Глава «Оператора ГТС Украины» оценил ситуацию с контрактом «Газпрома»

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью РБК прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта.
RT на русском 06:30
611
Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
1,6K
Общество

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Россия пока не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но прирост новых случаев снижается и ситуация может быть переломлена в ближайшие дни, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 07:49
18
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Журналисты рассказали Пескову, что сингапурские ученые обозначили датой окончания вспышки коронавируса в России 19 августа.
РИА Новости 05:47
701
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
53
Политика

Путин потребовал не допустить дефицита топлива

Допустить дефицита топлива в России нельзя, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.
Коммерсантъ 07:53
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное